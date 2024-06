Record Made in Italy ma aumenta cibo contraffatto | come riconoscerlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 30 giugno 2024) Le esportazioni di prodotti italiani all’estero hanno visto aumenti significativi, ma il fenomeno della contraffazione alimentare continua a essere un problema e minaccia la reputazione e l’economia delin. Un’indagine Coldiretti/Ixe’ ha rivelato infatti che oltre un turista italiano su due (il 53%) ha trovato all’estero versioni contraffatte di piatti italiani che, pur richiamando la tradizione culinaria italiana, sono realizzati con ingredienti o procedimenti lontani dall’autenticità. Questo è quanto emerge dai dati degli studi esposti al Summer Fancy Food 2024 di New York, il principale evento fieristico nordamericano dedicato alle specialità alimentari. La manifestazione ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del settore agroalimentare italiano, mettendo in luce un problema che non solo danneggia l’immagine del nostro Paese, ma rappresenta una significativa perdita economica.