Parroco giunto ai saluti | Cresciuta e solidale la comunità di Magenta

(Di domenica 30 giugno 2024) È in procinto di lasciareildon Giuseppe Marinoni. L’ingresso ufficiale a Saronno avverrà domenica 8 settembre con una gran festa, già dal 27 luglio sarà presente nella nuova. "In questi giorni mi sto accorgendo dell’infinita amicizia e degli affetti che porterò con me – ha commentato –. Non riesco a fare un passo senza essere fermato da qualcuno. Questo è proprio un bel segnale che, ne sono certo, continuerà nel tempo con il mio successore don Federico". L’ultima uscita ufficiale sarà quella di sabato prossimo. E sarà la cena alla tensostruttura su invito dellaislamica con la quale don Giuseppe ha sempre intrattenuto una profonda amicizia concretizzatasi in un percorso seguito insieme nel corso degli anni.