Ma perché i Libdem non trovano spazio?

(Di domenica 30 giugno 2024) Firenze, 30 giugno 2024 – Ma che fine faranno i lib-dem, ora che Azione e Italia Viva sono rimasti fuori dal parlamento europeo? E, per venire alle vicende toscane, che fine faranno i riformisti ora che il partito di Matteo Renzi ha perduto la sfida alle elezioni comunali, peraltro con un risultato ben al di sotto delle aspettative? Il ritorno del bipolarismo potrebbe sembrare affrettato ma in realtà, come ha osservato il professor Marco Tarchi su QN-La Nazione, "personalizzazione e mediatizzazione favoriscono questa deriva, che in sede locale spinge chi sta al centro a cercaree posti di qua o di là. L’aumento costante del tasso di astensione fa capire che una situazione di questo genere a molti non piace, ma gli interpreti credibili del disagio diffuso, al momento, latitano.