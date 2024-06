LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo molla nove minuti di ritardo a 70 chilometri dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

15.41 Rientrato in Cavendish, con il plotone che supera i di. In barba alle dichiarazioni battagliere della vigilia, da parte di tutti, si rischia di assistere ad un finale terribilmente noioso tra i big. 15.38 Se dovessero arrivare i battistrada la maglia gialla rimarrebbe sulle spalle di Bardet, visto che più vicino dei battistrada in generale è sopra il quarto d'ora di. 15.35 La composizione dei dieci uomini che potrebbero giocarsi successo: Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Nelson Oira (Movistar Team), Kevin Vauquellin (Arkéa – B&B Hotels), Cristian Rodriguez (Arkéa – B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarché – Wanty), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Jordan Jegat (TotalEnergies), Harold Tejada (Astana).