Elezioni Iran il successore di Raisi si deciderà al ballottaggio | il riformista Pezeshkian avanti sull’ultraconservatore Jalili che resta favorito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) A 19 anni dall’ultima volta, lepresidenzialiiane si decideranno ancora al secondo turno: dopo il testa a testa del 2005 tra Mahmoud Ahmadinejad e Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, il prossimo 5 luglio saranno l’ultra-conservatore Saeede ilmoderato Masouda sfidarsi nelper eleggere il 14esimo presidente della Repubblica islamica, dopo la morte improvvisa in un incidente aereo di Ebrahimlo scorso 20 maggio. Il primo turno si è chiuso con un dato inequivocabile, cioè la bassissima affluenza al voto, specie per gli standardiani: poco meno del 40% degli aventi diritto si è recato alle urne, cioè oltre l’8% in meno rispetto all’elezione dinel 2021. Un dato che il chierico Moustafa Pourmohammadi, quarto classificato con poco più di duecentomila voti, ha commentato con un certo pragmatismo su X: “Un saluto a tutti coloro che si sono recati alle urne, e rispetto per coloro che non si sono fidati di noi (del sistema, ndr) e hanno deciso di non venire.