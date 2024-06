Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 30 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilinizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunquelee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA La giornata di oggi ci consegna la certezza dell’arrivo di Alex Perez all’dal Real Betis. Il calciatore spagnolo approderà ai nerazzurri con estrema fiducia e convinzione nella propria scelta, come testimoniato dalla sua decisione di “minacciare” gli iberici di cederlo per evitare di disputare l’a stagione in tribuna. Più lenta la trattativa per il possibile ingaggio di Albert Gudmundsson da parte dei meneghini, stante l’elevata richiesta economica del Genoa.