Spalletti | Cosa mi dirò con Gravina? Ogni allenatore è responsabile delle squadre e dei risultati

(Di sabato 29 giugno 2024) Il ct della Nazionale italiana, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta maturata contro la Svizzera a Euro 2024 Le parole diresta di questa partita? «Il finale lo spieghiamo da come è cominciata la partita, perché eravamo sotto livello col ritmo. Il ritmo ti abbassala qualità di squadra se non tieni la palla. E abbiamo sofferto qualche individualità diversa come velocità dalla nostra. Però se il ritmo è questo qui diventa difficile di parlare di altro, perché nella partita precedente avevo detto che forse non avevo cambiato al punto da portare freschezza, stasera l’ho fatto e poi nell’intensità della partita siamo stati comunque sotto livello» Eri partito con l’idea della difesa a tre, dove nasce questa eliminazione? «È difficile parlare di moduli quando si va sotto livello così, perché puoi giocare anche con la difesa a tre però sei costretto a ricomporla in fase difensiva perché ti devi abbassare e loro trovano sempre più spazio.