Replica La Rosa della Vendetta in streaming puntata del 28 giugno 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 29 giugno 2024) Doppio appuntamento stasera, venerdì 28, con La. Ecco iper rivedere le puntate 9 e 10 trasmesse da Canale 5 in. Mert, dopo aver capito di non avere scampo, parla chiaramente a Gulendam: non la ama e non l’amerà mai. Lei, tra le lacrime, gli promette di farlo fuggire lontano. Frugando fra i vecchi ricordi per indagare sulla relazione che unisce Gulcemal e Zafer, Armagan trova delle fotomadre insieme a due bambini a lui sconosciuti. .