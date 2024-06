Marco Nosotti si racconta | Mia moglie Silvia andata via durante l’inno di Italia-Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024)siin una commovente intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Il giornalista di Sky Sport ha recentemente perso la, dopo aver combattuto a lungo con un leiomiosarcoma, un tumore dei tessuti molli diagnosticato al termine degli Europei di tre anni fa. E il destino ha voluto che se ne andasseun match degli Azzurri. La situazione è precipitata dopo-Albania, “Sono stati giorni terribili e magnifici, abbiamo condiviso anche l’ultimo passaggio, come avevamo fatto per tutti i giorni di trent’anni della nostra vita. Ci siamo detti le cose che dovevamo dirci. Lei è morta il 20 giugno – ripercorre– Era la sera di, e ci stavamo preparando a vederla insieme, facendo finta che tutto fosse normale.