LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | partenza a Firenze subito tante salite impegnative

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della primadelde! Tempo di Grand Depart per la Grande Boucle numero 111, che prenderà il via dal nostro Paese, per onorare i 100 anni dal successo di Ottavio Bottecchia: si comincia con la-Rimini di 206 chilometri, che promette di infiammare gli animi sin da. Il tutto a causa del tracciato, molto vallonato con quasi 4000 metri di disllo. Il primo GPM arriverà dopo nemmeno 40 chilometri con il Col de Valico Tre Faggi (12,5 km al 5,1%), seguito dal Passo delle Forche (2,5 km al 6,2%). Ma non si potrà respirare con il Passo del Carnaio (10,5 km al 4,6%) che svetta al chilometro 98, il Barbotto (5,8 km al 7,6%) ed il San Leo (4,6 km al 7,7%) oltre al Montemaggio (4,2 km al 6,6%).