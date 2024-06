La preoccupazione cresce | La situazione è critica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) "Siamo tutti estremamente preoccupati perché la chiusura dei serbatoi nelle ore notturne già alla fine di giugno rappresenta un campanello d’allarme serissimo per luglio e agosto". Il sindaco di Offida Gigi Massa sintetizza quella che è ladi amministratori e cittadini delle zone interessate dalla chiusura dei serbatoi annunciata dalla Ciip per la prossima settimana. La crisi idrica è sotto gli occhi di tutti e l’unico strumento immediato è quello di evitare l’erogazione notturna che, è bene precisarlo, serve soprattutto per limitare i danni causati dalle perdite nella rete idrica. Un problema annoso che si cerca di combattere con la tecnologia, ma il problema c’è. "Lane siamo consapevoli e invitiamo i cittadini ad avere un comportamento coscienzioso rispetto all’uso dell’acqua che va utilizzata in maniera corretta" prosegue Massa.