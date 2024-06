Fabriano litiga con i vicini scagliando una bici in strada | fucile ritirato a un 62enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024)(Ancona), 29 giugno 2024 – Vicino particolarmente turbolento arriva a scagliare inladel figlio del dirimpettaio: arrivano i poliziotti del commissariato fabrianese e procedono al ritiro cautelare di undetenuto ‘abusivamente’. Il fatto è avvenuto alla fine della scorsa settimana quando due fabrianesi, entrambi residenti in un palazzo della zona residenziale si sono rivolti al commissariato di pubblica sicurezza diesponendo alcuni episodi, accaduti negli ultimi tempi, i quali stavano rendendo difficile la convivenza condominiale. Nel dettaglio iriferivano che un loro condomino, da sempre considerato un po' “difficile” per singolari prese di posizione in ordine a questioni condominiali, negli ultimi tempi, aveva mostrato evidenti e ripetuti segni di litigiosità.