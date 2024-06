Assolto dopo violenza sessuale | lei ha impiegato troppo tempo a reagire

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 29 giugno 2024) La notizia arriva da Milano e ha lasciato tutti senza parole: criminaleda accusa diperchè lei ha reagito tardi La Corte di Appello di Milano ha recentemente confermato la sentenza di assoluzione per un sindacalista accusato di, sollevando polemiche e dibattiti sulla percezione e gestione dellacontro le donne in Italia. La decisione giudiziaria si basa sulla valutazione deldi reazione della vittima, ritenuto “eccessivo”.-Ansa- Notizie.comIl caso risale al gennaio 2022 quando il Tribunale di Busto Arsizio pronunciò l’assoluzione dell’uomo, sostenendo che l’hostess avrebbe manifestato il proprio dissenso all’aggressionesoloventi secondi dall’inizio dell’atto, un intervallo consideratolungo per configurare una reazione coerente con la dinamica dellasubita.