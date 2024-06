Volley Italia gladiatoria contro la Francia | sconfitta al tie-break nei quarti di Nations League Bottolo top-scorer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’ha accarezzato il grande colpacciolaneidi finale della2024 dimaschile, andando davvero a un passo dal sovvertire il pronostico della vigilia sul campo di Lodz (Polonia). La nostra Nazionale si è infatti presentata con giovani e seconde linee agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante, ma ha tenuto seriamente testa ai Campioni Olimpici, riuscendo a portarsi in vantaggio per 1-0 e 2-1, salvo poi cedere al tie-dopo un episodioverso (palla chiamata out a, ma era stata toccata da Brizard e De Giorgi non ha chiamato il challenge). L’si è dovuta inchinare per 3-2 (19-25; 25-20; 22-25; 25-22; 15-11), nonostante l’assenza di tutti i titolari designati: Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Yuri Romanò, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, Fabio Balaso sono rimasti a Cavalese per preparare le Olimpiadi di Parigi 2024.