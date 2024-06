Schlein a Napoli grande battaglia comune contro l’autonomia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 28 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ac’è spazio per una, quella che stiamo facendodifferenziata. Ho passeggiato oggi pere non ho fatto che incontrare persone preoccupate degli effetti di questa autonomia fatta senza un euro, che vuol dire aumentare le diseguaglianze territoriali che il Sud e le aree interne di questo paese hanno pagato fin troppo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellya margine del convegno su diritti e politica organizzato alla vigilia delPride, cui partecipa anche il presidente M5s Giuseppe Conte. Alla domanda se ci fosse spazio anche per un dialogo con il governatore della Campania Vincenzo De Luca, dopo le forti frizioni del passato,sottolinea: “Credo che questa sia una– ha detto – da fare con i nostri amministratori regionali, con i nostri amministratori locali, ci stiamo sentendo con le Regioni e i Comuni perché ci prepariamo a quello che servirà per contrastarla ora che l’hanno fatta passare di notte in Parlamento, probabilmente perché si vergognano di aver fatto una norma che spacca l’Italia in due.