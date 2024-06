Municipio III – Italia viva Roma |  Oggi si è tenuta l’inaugurazione dell’area ludica di Colle Salario grazie ai nostri fondi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 28 giugno 2024) “in programma oggi della nuova areaall’interno dei giardini di via Monte Urano a, nelIII, è un’ottima notizia per gli abitanti del quartiere e una nostra piccola grande vittoriCi siamo spesi molto, infatti, in consiglio Municipale, già nella scorsa consiliatura, e in Assemblea capitolina, per lo stanziamento in bilancio delle risorse – 100mila euro – che hanno permesso la realizzazione di questo intervento tanto atteso dai residenti. Si tratta di una delle aree più periferiche dele quello è l’unico spazio giochi presente in zona. Siamo quindi particolarmente soddisfatti del risultato, la dimostrazione evidente che gli impegni si possono mantenere anche dai banchi dell’opposizione.