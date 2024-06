Kate Middleton la decisione spiazza tutti | sudditi senza parole

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 28 giugno 2024), iti dalla nuova rivelazione: la Principessa del Galles è pronta a farlo. Ecco cosa sta accadendoed un ritorno alla normalità sempre più difficile: la bellissima principessa sta lottando contro un tumore e si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia preventiva dopo l’operazione ma la luce in fondo al tunnel è ancora lunga. D’altronde la stessa donna, non più tardi di qualche settimana fa, spiegò in maniera perfetta la sua condizione fisica. Rivelando come stesse facendo buoni progressi, la bellaammise come vi fossero “giorni buoni e giorni brutti“, segnale evidente di come la guarigione completa sia ancora lontana. Eppure i progressi ci sono: insomma, la strada intrapresa è quella giusta, ma per il momentonon può tornare ancora alla vita normale e, soprattutto, ai suoi impegni ufficiali che caratterizzavano le sue giornate, anche perché “non è ancora fuori dai guai“.