Il Comune vuole abbattere il cedro centenario e i cittadini dicono di no

(Di venerdì 28 giugno 2024) La Spezia, 28 giugno 2024 – Grandi proteste questa mattina quando gli operai delsi sono recati sulla salita che porta a Costa di Murlo per tagliare un albero. “Questa mattina abbiamo assistito al tentativo di blitz deldella Spezia per tagliare ildel Libano a Pegazzano, sulla salita che porta a Costa di Murlo., per i quali quella pianta rappresenta un simbolo del loro quartiere, non informati ed increduli di fronte all'improvvisata dell'amministrazione comunale”, esordiscono il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Montefiori e Adler Marchi segretario Pd di Pegazzano. “Il tavolo del verde, sede nella quale si affrontano le problematiche come quella emersa stamattina, non si sa se sia stato convocato.