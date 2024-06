F1 Lando Norris | Bilancio positivo non mi sentivo del tutto a mio agio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024)ha strappato la seconda posizione in occasione della Sprint Qualifying del GP d’Austria, appuntamento numero undici del Mondiale 2024 di Formula 1. Una buona prestazione per il britannico, ancora con il dente avvelenato per quello che successo lo scorso weekend in Spagna, dove si è dovuto accontentare del posto d’onore a causa di un errore in partenza cedendo il passo a Max Verstappen, oggi artefice del miglior tempo. Nello specifico il nativo di Bristol ha rimediato un gap di +0.093 sul fenomeno olandese, piazzandosi davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, terzo a +0.301, e precedendo George Russell, Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Una volta arrivato in zona mista,ha commentato quanto fatto: “Ilsommato, anche se non mi sono mai sentito dela mio, quindi posso ritenermi soddisfatto.