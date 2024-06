WWE | Continua la crociata di Brooks Jensen verso NXT se la prende con Lola Vice

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 3 giugno 2024)dopo il suo match contro Oba Femi per il titolo Nordamericano nella puntata del 12 marzo, dal quale è uscito non solo sconfitto ma letteralmente distrutto sia fisicamente che psicologicamente ha abbandonato lo show.in seguito si è preso una pausa dai social ricominciando da metà maggio a pubblicare foto di lui mentre si ubriaca e lanciando spesso frecciatine allo show, affermando addirittura che non gli avrebbero neanche permesso di entrare al Performace Center quando vi si è recato recentemente. La situazione è diventata più confusa quando lo scorso giovedì ha cambiato la propria Bio su Twitter aggiungendoci una mail per eventuali booking fuori dalla WWE, ciò aveva fatto pensare a un eventuale rescissione del contratto per il giovane della Georgia, ma il tutto ha preso una piega inaspettata quando si è presentato tra il pubblico nell’house show di NXT svoltosi a Tampa questo venerdì, sfoggiando un cartello che citava “Bret would book better”, è stato tempestivamente raggiunto e scortato fuori dalla security dell’evento.