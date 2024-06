Verniciare la ringhiera del balcone | idee e consigli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un elemento strutturale sottovalutato, nelle abitazioni singole e nei condomini, è la, composta da corrimano, fasce, pannelli e colonne. Il suo compito principale è quello di prevenire cadute, ma può diventare anche un complemento di design. Periodicamente andrebbe riverniciata, per esempio una volta all’anno, durante la primavera o l’estate, approfittando delle giornate più asciutte. Materiali La scelta della vernice per ladipende dal materiale dello stesso elemento. Inoltre bisogna fare attenzione all’eventuale presenza di fregi o altre decorazioni che richiedono accortezza e precisione. In edilizia si usano per lo più ringhiere in ferro, che però sono soggette alla formazione di ruggine a causa dell’esposizione alle intemperie.