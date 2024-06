Tragedia di Rigopiano | sit-in davanti al tribunale per il ricorso in Cassazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Macerata, 3 giugno 2024 – Un sit-in pacificoaldell’Aquila. Così i familiari delle vittime dihanno deciso di manifestare, sabato prossimo, per sollecitare la procura generale a ricorrere incontro la sentenza di appello. “La verità deve venire fuori” dice Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi, 31enne di Pioraco addetto alla reception del resort, una delle 29 vittime della valanga che travolse l’hotel il 18 gennaio 2017. A, in vacanza, c’era anche Marco Tanda, pilota 25enne di Castelraimondo. La corte d’appello dell’Aquila il 14 febbraio ha emesso otto condanne e 22 assoluzioni. Con il rito abbreviato, l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo è stato condannato a un anno e otto mesi per falso e omissione di atti di ufficio, il capo di gabinetto della Prefettura Leonardo Bianco a un anno e quattro mesi, Enrico Colangeli, il tecnico del Comune di Farindola che rilasciò il permesso alla ristrutturazione dell’hotel, e il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, a due anni e otto mesi, i dirigenti della Provincia Mauro Di Blasio e Paolo D’Incecco, responsabili della viabilità della strada per l’hotel, a tre anni e quattro mesi, il tecnico comunale Giuseppe Gatto e l’ex gestore dell’hotel, Bruno Di Tommaso, a sei mesi.