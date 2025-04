David Inter Pedullà raffredda la pista | Non mi risulta sia vicino ecco la situazione

In un video sul suo canale Youtube, l'espero di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato cosi di Jonathan David, obiettivo del calciomercato Inter:David Inter- «Oggi non mi risulta sia vicino all'Inter, vi spiego. C'è l'Interesse della Juventus, del Barcellona e dei club di Premier: confermo che nei contatti che ci sono stati con gli agenti sono state ribadite le richieste che oggi non possono essere soddisfatte dall'Inter. Le richieste sono: 8, magari 10 milioni netti a stagione bonus compresi, bonus alla firma in doppia cifra più le commissioni. E' un'operazione onerosa: chi lo vuole, deve dare questi soldi. L'Inter ha risposto: "Questi soldi non te li possiamo dare".

