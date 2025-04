Il Parco delle Dolomiti Friulane in tv oggi a Linea Bianca | chi sono i protagonisti delle storie di montagna

Parco delle Dolomiti Friulane il protagonista oggi, sabato 12 aprile, alle ore 11:30, della nuova puntata di "Linea Bianca". Un territorio tra i più selvaggi dell'arco alpino, dominato dalla spettacolare natura delle Dolomiti, iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco fin dal. Pordenonetoday.it - Il Parco delle Dolomiti Friulane in tv oggi a Linea Bianca: chi sono i protagonisti delle storie di montagna Leggi su Pordenonetoday.it È ilil protagonista, sabato 12 aprile, alle ore 11:30, della nuova puntata di "". Un territorio tra i più selvaggi dell'arco alpino, dominato dalla spettacolare natura, iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco fin dal.

Potrebbe interessarti anche:

Sport in tv oggi (mercoledì 2 aprile) : orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 2 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con i tanti tornei della settimana: ATP 250 a Bucarest, Marrakech e Houston; WTA 500 a ...

Programmazione Canale 5 - cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è ...

Partite oggi - stasera e domani : guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset ...

Il Parco delle Dolomiti Friulane in tv oggi a Linea Bianca: chi sono i protagonisti delle storie di montagna. Anticipazioni per “Linea Bianca” del 12 aprile alle 11.25 su Rai 1: viaggio nel Parco delle Dolomiti Friulane. Domani Linea Bianca porta, con Mauro Corona, alla scoperta delle Dolomiti Friulane. LA FAUNA IN MONTAGNA: ESPANSIONI E REGRESSIONI SOTTO LA SPINTA DEL NUOVO CLIMA. Sciacallo dorato trovato morto e appeso nel Parco Naturale delle Dolomiti friulane. Land art: il nuovo Parco Sculture di Claut, in Friuli. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da montagna.tv:) Domani Linea Bianca porta, con Mauro Corona, alla scoperta delle Dolomiti Friulane - Ci sarà anche Mauro Corona con Giulia Capocchi, Massimiliano Ossini e Lino Zani a raccontare uno degli angoli meno conosciuti dell’arco alpino.

(Da una nota di today.it si apprende che:) Parco Naturale Dolomiti Friulane, Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo e Parco Naturale Tre Cime - Un gruppo di amici decide di trascorrere un weekend immersi nella natura, visitando i bellissimi parchi naturali delle Dolomiti Friulane, d'Ampezzo e delle Tre Cime. Durante il loro viaggio, scoprono ...

(Dalle pagine di deabyday.tv si apprende che:) Alla scoperta delle Dolomiti: escursione al Parco Naturale Adamello Brenta - Andiamo alla scoperta del Parco Naturale Adamello Brenta, vero e proprio gioiello delle Alpi Europee. Andiamo alla scoperta del Parco Naturale Adamello Brenta, vero e proprio gioiello delle Alpi ...