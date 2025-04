Scudetto Michieli | Atalanta campione? Una scommessa persa! L’Inter resta la grande favorita…

Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24 della lotta Scudetto:

Passando alla Serie A, Napoli e Inter si contendono lo Scudetto, mentre la si infiamma anche la corsa alla zona Champions. Chi può vincere il Tricolore? E chi, invece, arriverà tra le prime quattro?

«Ho perso la scommessa sull'Atalanta campione, a conferma del fatto che non ci azzecco mai. Però ho anche sempre sostenuto L'Inter come grande favorita e tale rimane. Napoli e Atalanta dietro. E per la rincorsa Champions tifo Roma, per Ranieri».

Un'ultima domanda sulla Nazionale: a giugno, l'Italia affronterà la Norvegia, prima nel girone di qualificazione ai Mondiali.

