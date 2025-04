Entra in tabaccheria con una pistola ma la dipendente reagisce e lo costringe alla fuga | arrestato un 15enne

pistola aveva tentato un colpo in una tabaccheria, ma la reazione della dipendente, che ha opposto strenuamente resistenza, percossa e strattonata dal malvivente, lo ha costretto alla fuga. Aveva solo 15 anni ed è stato subito rintracciato dai carabinieri. È successo a. Foggiatoday.it - Entra in tabaccheria con una pistola, ma la dipendente reagisce e lo costringe alla fuga: arrestato un 15enne Leggi su Foggiatoday.it Sotto la minaccia di unaaveva tentato un colpo in una, ma la reazione della, che ha opposto strenuamente resistenza, percossa e strattonata dal malvivente, lo ha costretto. Aveva solo 15 anni ed è stato subito rintracciato dai carabinieri. È successo a.

