Due ragazzini cadono con le moto soccorsi in azione a Calolziocorte

ragazzini caduti con le rispettive moto questa mattina, sabato 12 aprile, a Calolziocorte. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 8 in via Mazzini. Inizialmente si era pensato a uno scontro tra i due veicoli, ma dopo alcune verifiche è emerso che le due moto sarebbero. Leccotoday.it - Due ragazzini cadono con le moto, soccorsi in azione a Calolziocorte Leggi su Leccotoday.it Paura per duecaduti con le rispettivequesta mattina, sabato 12 aprile, a. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 8 in via Mazzini. Inizialmente si era pensato a uno scontro tra i due veicoli, ma dopo alcune verifiche è emerso che le duesarebbero.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente tra due moto - soccorsi in azione a Calolziocorte

Schianto tra due moto a Calolziocorte. Nell'incidente avvenuto intorno alle 8 di sabato mattina in via Mazzini, sono rimasti coinvolti un ragazzino di 16 anni e un uomo di 57. Ancora in via di ...

Incidente tra auto e moto in Valsassina - soccorsi in azione

Schianto all'alba a Introbio. Intorno alle ore 6.30 di oggi, mercoledì 9 aprile, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire d'urgenza nel comune della Valsassina a seguito di un incidente che ha ...

Cadono con l’auto in una scarpata - due giovani soccorsi dai carabinieri

E’ accaduto a Scordia, alle prime luci dell’alba dello scorso 8 febbraio: l’auto su cui viaggiava una coppia di giovani fidanzati di 26 e 22 anni, di ritorno da un serata tra amici, nel percorrere ...

Due ragazzini cadono in moto: uno è grave in ospedale. Ragusa, non si fermano all'alt della polizia e si schiantano in scooter: un 15enne è grave. L’ennesima tragedia. Cade dalla moto muore a sedici anni: "Ciao Diego, vola in alto". Incidente in moto a Berzo Inferiore; un giovane è grave. Scappano in scooter dopo aver visto i carabinieri: durante l'inseguimento cadono, muore un 19enne. Il video inedito dell'inseguimento di Ramy e il commento dei carabinieri: "È caduto? Bene". Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Cadono dallo scooter, ferite due ragazzine. Una è grave - È ricoverate nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu, la ragazzina di 16 anni rimasta gravemente ferita insieme a un'amica, ricoverata anche lei al Policlinico in codice rosso, nell'incidente ...