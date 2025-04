Juventusnews24.com - Mercato Juve: vuole rimanere a Torino! Il big bianconero ha fatto questa scelta. Allontanate tutte le pretendenti, novità importanti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24restare a! Il bigha presodecisione.le, ci sonoCome riportato da La Gazzetta dello Sport, la qualificazione alla prossima Champions League dellasarà fondamentale non solo per sollevare leggermente una stagione già deludente, ma anche per evitare nel prossimo calcioqualche sacrificio eccellente. Uno su tutti: Kenan Yildiz.Il numero 10restare allantus: ama i colori bianconeri, ha un feeling speciale con i tifosi,scrivere la storia all’Allianz Stadium con la maglietta di Del Piero, tanto da vivere con freddezza gli interessi che arrivano dalla Premier League. Manchester City, United e Chelsea su, pronte ad investire 50/60 milioni.Jorge Mendes è da mesi in contatto con Cristiano Giuntoli per misurare la temperatura delle società inglesi nei confronti del turco, anche se alla Continassa il vento è cambiato dopo il supporto economico firmato John Elkann da 15 milioni di euro dopo l’esonero di Thiago Motta, con la possibilità di salire fino a 110 milioni in estate, ma tutto passa inevitabilmente dall’approdo in Champions.