Lapresse.it - Turchia, arrestato a Istanbul trafficante di essere umani ricercato dall’Italia

“È statoil capo dell’organizzazione criminale ‘Assad Ali Gomaa Khodir‘,dalle autorità giudiziarie italiane per tratta di esserie traffico di migranti“. È quanto fa sapere in un post sul social X il ministro degli Interni dellaAli Yerlikaya. L’uomoè “Assad Ali Gomaa Khodir, il capo dell’organizzazione criminale che si occupa dell’attraversamento illegale di migranti irregolari verso l’Italia”, ha aggiunto Yerlikaya, “è stato individuato ein un’operazione a Fatih,, a seguito delle attività svolte dalla direzione provinciale della sicurezza di, sezione Anti-Migrant Smuggling and Border Gates, sotto il coordinamento del dipartimento Interpol Europol e del dipartimento d’Intelligence”.