Donazione di organi e dichiarazioni Ferrara quinta in Italia e più virtuosa in Regione | i dati

Donazione di organi e tessuti, Ferrara manifesta la sua adesione al progetto 'Una scelta in Comune', la campagna informativa volta a sensibilizzare la cittadinanza su come rilasciare consapevolmente il consenso alla Donazione. L'iniziativa, che lunedì 14 coinvolgerà. Ferraratoday.it - Donazione di organi e dichiarazioni, Ferrara "quinta in Italia e più virtuosa in Regione": i dati Leggi su Ferraratoday.it Nella Giornata nazionale delladie tessuti,manifesta la sua adesione al progetto 'Una scelta in Comune', la campagna informativa volta a sensibilizzare la cittadinanza su come rilasciare consapevolmente il consenso alla. L'iniziativa, che lunedì 14 coinvolgerà.

(Risulta da fonti di msn.com che:) Donazione organi, Castel d'Aiano comune più generoso in E-R - (ANSA) - BOLOGNA, 08 APR - E' Castel d'Aiano (Bologna) il Comune più generoso dell'Emilia-Romagna per la donazione degli organi. Emerge dal report del Centro nazionale trapianti che analizza i numeri ...

(In base alle informazioni di temponews.it:) Donazione degli organi, un gesto d’amore che dona la vita - Oggi 11 aprile si celebra la 28esima Giornata nazionale della donazione degli organi e dei tessuti, istituita per sensibilizzare sul tema della donazione. Modena si conferma una provincia generosa. Tu ...

(Lo rende noto quotidianosanita.it:) Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. Oltre 500 organi trapiantati nel 2024 - Un 2024 di ottimo livello, che ha fatto registrare ancora una volta un numero di organi trapiantati superiore a 500, esattamente 505, e 335 donatori (in lieve aumento, +10, rispetto all’anno precedent ...