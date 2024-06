Torino Cairo | Buongiorno? Resta qui sarà capitano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Urbano, presidente del, prova a blindare il difensore granata Alessandro, in vista della prossima stagione: “Quanto vale? Non è sul mercato per cui non ho pensato a un prezzo, ha un contratto fino al 2028, l’anno scorso non volle andare all’Atalanta eil nostrovisto che Rodriguez è in scadenza. Me lo chiedono in tanti, in Italia e all’estero, ma voglio tenerlo”. Sull’allenatore,, ai microfoni Sky, non si sbilancia: “Ora dobbiamo scegliere il nuovo allenatore e pensare a fare un buon mercato. Vanoli? È un tesserato del Venezia e non parlo di allenatori e giocatori tesserati con altre squadre. Posso solo dire che ha fatto una bella promozione, complimenti a lui e al Venezia”.: “qui,” SportFace.