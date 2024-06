Sorpresi a rubare da un furgone in sosta | denunciati due italiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tentano disu uninma vengonoe subito fermati: due soggetti, giovani, sono statidalla Polizia di Stato. Il fatto risale al pomeriggio di sabato scorso, primo giugno. I due ragazzi sono stati visti mentre provavano aall’interno del mezzo parcheggiato: così, è scattata la segnalazione alla locale sala operativa e immediatamente in via dei Gonzaga sono intervenuti gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia: nella segnalazione si parlava di un tentativo di furto in atto. Giunti subito sul posto, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a fermare in tempo i due presunti autori del tentativo di furto. Si tratta di un ventinovenne e di ventunenne, entrambi. Il più grande dei due risulta avere numerosissimi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.