Senerchia dopo la sfiducia arriva il Commissario Buccino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Avellino in data 3 giugno 2024, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale die la contestuale nomina della dott.ssa Francesca Giovanna, Viceprefetto in quiescenza – qualePrefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali di sei Consiglieri comunali che hanno fatto venir meno il quorum strutturale in seno al Consiglio. L'articololailproviene da Anteprima24.it. .