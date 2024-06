Salvini | No a cessione sovranità Italia all' Europa 2 giugno è festa degli italiani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Agenzia Vista) Como, 32024 “L'ripudia la guerra: ieri era ladella Repubblica, quindi lani. Ogni tipo didi un pezzettino di libertà e dina all'dal mio punto di vista ha solo un ‘No' come risposta. Se oggi ci fosse l'esercito comune europeo, la difesa comune europea, se a comandare fosse Macron domani siamo in guerra. Se Macron vuole far la guerra si mette il caschetto e va a fare la guerra, glini no”, il commento del vicepremiera margine dell'inaugurazione del 3° Nucleo dei mezzi navali della Guardia Costiera del Lago di Como. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.