Ragazzi non ci posso credere Isola dei Famosi lo stupore di Artur messo davanti al fatto

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ieri i naufraghi dopo tanto tempo trascorso in Honduras, tra l’indicibile fame e le costanti discussioni per i diversi modi di vedere quest’avventura e la gestione del gruppo de L’dei2024, si sono visti allo specchio. Un capitolo di tradizione per il format. La reazione diDainese è stata la più sorpresa. In ogni edizione è sempre più ovvio ai telespettatori che, se c’è una cosa vera su L’dei2024, quella è senza alcuna ombra di dubbio la fame. Gli autori potranno manipolare delle dinamiche, il motivo dietro al ritiro di qualcuno, ma i crampi allo stomaco sono verissimi. Lo saDainese, visti i chili persi. Le reazioni dei naufraghi sono sempre emozionanti. C’è chi si commuove e fa commuovere con lui i tanti telespettatori ormai affezionati oppure chi diverte con ironia e reazioni decisamente più spiazzanti.