Pattinaggio Luna Sports Academy velocissimo ai tricolori di San Benedetto del Tronto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Medaglie e ottavo posto a squadre su 104 in Italia SENIGALLIA, 3 Giugno 2024 – Grande campionato italiano per ildi Senigallia che a Sandelè salito sul podio deisu strada confermandosi tra i più importanti club della Penisola. In base ai risultati ottenuti nella città marchigiana tra il 23 e il 26 maggio, la società senigalliese si è issata all’ottavo posto nazionale su 104 società partecipanti. Grande debutto tra i senior dell’allenatore Luca Bernacchia per Alice Sorcionovo, già plurivittoriosa a livello giovanile, che è argento nel Giro Sprint: argento pure per Alessio Piergigli nei 100 metri in corsia. Piergigli, in coppia con Federico Mencarelli, è giunto secondo pure nel Team Sprint, una medaglia questa dunque tutta senigalliese.