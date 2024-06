Olio e voli internazionali | la classifica delle 10 cose che sono aumentate di più dal 2021 a oggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 – Notizie allarmanti arrivano dall'Unione Nazionale Consumatori, che ha elaborato i dati Istat dell'inflazione di maggio. In questi anni, durante un periodo compreso tra metà, in testa ai rialzi tendenziali sialternati svariati prodotti. L'di oliva, per fare un esempio, è in testa ininterrottamente agli aumenti annuali da settembre 2023 ad, ma prima, da aprile 2023 ad agosto 2023, è stata la volta dello zucchero e ancora inazionali e l'energia elettrica del mercato libero. A “vincere” ladefinitiva dei tre anni di inflazione, dunque, i seguenti prodotti: iche rispetto a maggio deldecollano, in tutti i sensi, del 132,3% medaglia d'argento il già nominatodi oliva che in 3 anni è quasi raddoppiato di prezzo, +93,5%.