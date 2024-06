Nicolò Zaniolo ha un figlio ma chi è la madre del bimbo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 3 giugno 2024), calciatore italiano militante in club sportivo inglese, ha une una moglie? Sapete chi sono le sue ex fidanzate famose? Di seguito tutto sulla vita privata del giocatore! Leggi anche:, chi è suo padre Igor, famoso calciatore? Età, foto, moglie, figli, Instagram Dopo aver giocato diverse stagioni sportive con la Roma,si è trasferito nel Regno Unito, dove è attaccante dell’Aston Villa. Se la carriera del giocatore della Nazionale italiana è piuttosto movimentata, altrettanto lo è stata la sua vita sentimentale. Oggi, però, sembrerebbe aver messo la testa a posto, accanto alla donna che è anchedi Tommaso, il suo primogenito. Cosa sappiamo del privato del calciatore azzurro? View this post on Instagram A post shared by(@nicoloha un, ma chi è ladel? Ebbene sì,, pur essendo giovanissimo, ha un, Tommaso, nato il 23 luglio 2021.