Moutet sull’atmosfera del centrale | Sinner è il numero 2 al mondo quindi il tifo era più equilibrato

(Di lunedì 3 giugno 2024) Corentinè stato indubbiamente il grande protagonista in casa Francia della prima settimana del Roland Garros 2024. Il beniamino locale ha raggiunto a sorpresa gli ottavi di finale, sconfiggendo tra gli altri il quotato cileno Nicolas Jarry, per poi cedere il passo ieri sera al2 ATP Jannik. Il 25enne parigino era partito alla grande, aggiudicandosi nettamente il primo set e trovando il break in apertura di secondo, ma in seguito ha dovuto subire la rimonta dell’azzurro. “Beh, è ??stato più complicato dopo il primo set, ovviamente. È difficile da spiegare. Ero più passivo. All’inizio ero molto aggressivo in avvio di primo set. Non appena ho potuto attaccare, l’ho fatto, e questo richiede molta concentrazione ed energia per essere sempre alla ricerca della palla da attaccare, ed è quello che stavo cercando di fare“, commentain conferenza stampa.