La forza e il Cuore di Rita Con un Quadro Nuevo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Da più di sessant’anni sulla cresta dell’onda,Pavone (nella foto) è fra le icone della musica italiana. "Da bambina mi dicevano che ero troppo piccola e non ero bella. Ma chissenefrega", ha ricordato di recente in un’intervista. Con il suo talento, la sua curiosità e la sua grinta,, forte come il ‘suo’ Giamburrasca, ha saputo conquistare le platee di mezzo mondo, vendendo più di 50 milioni di dischi, con successi sempreverdi come "La partita di pallone", "Il ballo del mattone" , "". Sarà proprio lei la prima grande protagonista del "Giugno Ravarinese", domenica 9 giugno al campo sportivo di Ravarino. Già sabato 8 al campo si potrà ascoltare la tribute band dei Pink Floyd. Con Andrea Barbi, domani sera al parco Melotti di Cognento, "Mo pensa te live show".