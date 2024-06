Il vero rischio per Trump | brogli in agguato caos elettorale negli Usa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) I sondaggi continuano a sorridere all'ex presidente Donalde gli occhi degli osservatori sono puntati sul possibile impatto dei processi a cui è sottoposto, in particolare quello in corso a New York da cui potrebbe arrivare una condanna prima del voto. In settimana le arringhe conclusive delle parti. Ma c'è una variabile che invece è completamente scomparsa dai radar nonostante sia stata decisiva nel primo round del 2020 tra Biden e. Stiamo parlando del voto postale. Che si ritenga o meno abbiano un qualche fondamento le accuseiane di, non c'è dubbio che il voto postale di massa sotto Covid abbia giocato un ruolo decisivo quattro anni fa. COME ANDÒ NEL 2020 Molto si è parlato, anche in Italia, delle denunce di, più che altro per ridicolizzarle – e in effetti alcune erano piuttosto bizzarre e certamente tardive.