Fibre d’argento per rendere i filati una seconda pelle

(Di lunedì 3 giugno 2024) LA LORO PAROLA CHIAVE è “innovazione“: è proprio grazie all’impegno quotidiano nella ricerca e sviluppo che l’azienda di intimo tecnico Silverskin, con sede a Vimercate (Mb), è cresciuta in modo esponenziale nell’arco di pochi anni dalla fondazione. Nata nel 2012 dall’idea di un gruppo di appassionati di sport all’aria aperta (trail runner, scalatori, triatleti, ciclisti e kite surfer), capitanati da Andrea Nicolosi (nella foto a destra al centro, con i due ultratrailer Roberto Mastrotto e Alessio Zambon, testimonial del marchio rispettivamente a sx e dx), l’azienda deve il suo nome all’innovativa fibracon cui sono realizzati i capi per la pratica sportiva. Già, perché l’argento è munito di spiccate proprietà termoregolatrici, pertanto i ‘base layer’ (letteralmente, capi intimi) in questa fibra permettono di avere sempre temperatura costante e corpo asciutto, sia che ci si alleni nel freddo estremo, sia nel caldo torrido.