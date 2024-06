Festa della Repubblica europea bufera sulla Lega per le critiche a Mattarella Salvini si corregge

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) “È il 2 giugno, è laItaliana. Oggi si consacra la sovranitànostra nazione”: con queste parole ieri mattina, su X, il senatoreClaudio Borghi, postando la foto di un articolo sulle dichiarazioni di ieri del Presidente, aveva inaugurato una giornata di polemiche leghiste contro il Capo dello Stato, conclusasi con una precisazione di Matteo. “Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell’Unioneinvece che dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso”, aveva aggiunto Borghi, a cui aveva, in qualche modo, dato ragione, ospite di “In Mezz’ora”, su Raitre. Lacritica le parole di“Oggi, il 2 giugno, c’è la parata militare, il tricolore, i nostri Alpini, i Carabinieri, chi si è sacrificato per la sovranità nazionale italiana.