Felici per la conferma di mister D’Angelo | Ora servono innesti validi nella squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si respira un clima di serenità e ambizione in seno alla tifoseria aquilotta: "Ladiè una garanzia, la copertura della curva Ferrovia un sogno che si realizza. Speriamo lasia rinforzata". Esprime soddisfazione Luca Natale: "La copertura della curva Ferrovia e ladisono due ottime notizie, al pari delladi Gazzoli. La permanenza del tecnico pescarese a Spezia è importante perché vuol dire che la società ha sposato le sue idee. Ora mi auguro arrivino giocatori di categoria, non necessariamente nomi altisonanti. Leggo da La Nazione che partiranno Verde, Nikolaou, Salva e Reca, ma è confortante ripartire da giovani come Kouda e Bertola arruolatiNazionale Under 21, in aggiunta a Kristov nuovo capitano, Nagy inesauribile e Elia.