Ex Milan ufficiale | Ivan Gazidis diventa presidente di un club in Francia | ecco dove

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ex, ora èè stato nominatodi uninappena tornato in Ligue 1 Nuovo ruolo per. Il 59enne, ex amministratore delegato deldal 2018 al 2022, ha appena assunto la carica didel Saint-Etienne. Ilfrancese, che ha superato il Metz nei playoff, è fresco di ritorno in Ligue 1 dopo due anni passati in seconda divisione. Ma le belle notizie in casa Saint-Etienne non sono certo finite qui. Il, infatti, è passato di proprietà dagli azionisti Bernard Caïazzo e Roland Romeyer (alla guida dei Verts per più di 20 anni) nelle mani di Kilmer Sports, All’orizzonte, dunque, una nuova pagina di storia per unstorico inche si è lasciato alle spalle forse il periodo più complicato della sua storia.