Dagli scavi a Pompei emerge un sacrarium con le pareti blu affrescate | trovati gusci di ostriche all’ingresso – Foto e video

(Di lunedì 3 giugno 2024) Emergono nuove meraviglie archeologichedi. Nell’area centrale della città antica è stato scoperto infatti un nuovo ambiente, dipinto di blu e con affreschi alle. Secondo gli esperti si tratta di un, vale a dire di uno spazio dedicato ad attività rituali e conservazione di oggetti sacri. Il nuovo ritrovamento è stato mostrato in anteprima lo scorso 27 maggio nello Speciale Meraviglie condotto da Alberto Angela sulla Rai. Sullea sfondo blu sono state dipinte figure femminili, che affiancano le nicchie presenti al centro e raffigurano, in quelle laterali, le quattro stagioni, le Horae. Sulla parete centrale sono raffigurate invece allegorie dell’agricoltura e della pastorizia, come indicano l’aratro e il pedum, un corto bastone che veniva usato da pastori e cacciatori.