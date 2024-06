Ci hanno pignorato 36 centesimi Cos’è successo a una coppia di Trieste Una tragica storia di povertà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Fabrizio Solci è un cittadino italiano, soffre di una patologia invalidante e vive ainsieme alla moglie, in un appartamento che ladovrà lasciare a breve. Da tempo, Solci ha cominciato a parlare della suaai limiti del surreale. Ed è ladi due persone che vivevano una vita normale e si sono trovate improvvisamente ad affrontare una condizione di assoluta, costellata di eventi ai quali si fa fatica a credere. A partire dal “pignoramento” degli ultimi 36presenti sul suo conto corrente, per una Tari non pagata nelle Marche. Insieme alla moglie, Fabrizio vi si era recato per un’opportunità di lavoro che si era poi rivelata una truffa. Oltretutto, in quell’epoca lanon viveva in un alloggio normale ma in un camper.