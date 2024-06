Attenzione al messaggio Papà ho perso il telefono è una truffa | ecco cosa fare subito

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si sta diffondendo una nuovache sfrutta i sentimenti e la preoccupazione dei genitori per i propri figli: un SMS apparentemente innocente, che sembra provenire da un figlio in difficoltà, è in realtà un inganno sofisticato e pericoloso; ilrecita: «hoil. Questo è un numero temporaneo, puoi salvarlo e scrivermi su WhatsApp! Grazie mille». Questo tipo di, che si basa sulla manipolazione emotiva, è diventata sempre più comune, mettendo a rischio la sicurezza finanziaria e la tranquillità delle famiglie. È fondamentale essere informati e sapere come reagire per evitare di cadere nella trappola. Lahoil»: come funziona e perché è pericolosa Il meccanismo dellaè subdolo e sfrutta la fiducia e la rapidità con cui i genitori vogliono aiutare i propri figli.