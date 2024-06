Arriva il palinsesto estivo e il TG1 Economia torna alle 14

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 3 giugno 2024) TG1Salutata La Volta Buona, il TG1si riprende il suo spazio post prandiale su Rai1. Con l’avvio del, lo spazio informativo economico del telegiornale della prima retenell’orario occupato fino a qualche mese fa prima di essere dirottato al mattino. Del resto, per la programmazione a base di repliche di Rai1 (è ripartito Un Passo dal Cielo) non è essenziale partire14 beneficiando del traino del telegiornale. Non è un mistero poi che dal TG1 non abbiano mai digerito il declassamento al mattino nato per agevolare La Volta Buona. Una mossa (auspicabile) che comunque non ha avuto effetti particolarmente eclatanti sul programma di Caterina Balivo. I saluti di Caterina Balivo Quest’ultima ha salutato lo scorso venerdì i suoi spettatori augurando buon estate.