2 giugno e non solo serve un coro diffuso di pedagogia civile Il commento di Tivelli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Quella che dovrebbe essere la vera festa degli italiani, la festa della Repubblica del 2, è stata ricordata nei modi più svariati. Una festa che unisce e dovrebbe sempre più unire, ma che cade in una fase di pieno bipolarismo muscolare che vede soprattutto due “cape”, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein, che in modi e forme diversi esibiscono i propri “muscoli” per attrarre più consensi possibili in vista delle europee. Ma non c’è molto da stupirsi nell’Italia dell’odierno, a dire il vero un po’ eccessivo, bipolarismo muscolare. Il punto però è un altro. Al di là delle commemorazioni ufficiali mi sembra risuonare un po’ troppo “commemorazionismo”, nell’ambito del quale non è facile trovare messaggi significativi per gli italiani di oggi e di domani, specie per i giovani.